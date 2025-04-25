Красочные Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане – театр, джаз, мугам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, организованных министерством культуры Азербайджана с 20 по 25 апреля, в Бишкеке прошли очередные мероприятия и состоялась торжественная церемония закрытия, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В Государственном национальном русском драматическом театре имени Ч. Айтматова в Бишкеке состоялся мастер-класс, проведённый режиссёром, актёром и педагогом Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхуном Дадашовым.

В мастер-классе приняли участие студенты театральной студии и школы искусств, а также молодые актёры театра. Джейхун Дадашов рассказал о специфических особенностях актёрского мастерства, поделился своими мыслями о манере исполнения. В интерактивном формате урока молодые люди на практике выполняли задания режиссёра, касающиеся актёрской игры на сцене. Режиссёр отметил, что пантомима является неотъемлемой частью общей театральной эстетики, подчеркнув, что она больше всего основывается на динамике движений.

В Кыргызском национальном театре "Манас" прошел концерт Ансамбля старинных музыкальных инструментов Азербайджанского музея музыкальной культуры. Художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов.

Были представлены композиции азербайджанского мугама и народные песни, произведения классиков Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Ибрагима Топчибашева, Алекпера Тагиева. Выступили народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, заслуженная артистка Нурия Гусейнова. Концерт был встречен зрителями с большим интересом и аплодисментами.

Торжественная церемония закрытия прошла в Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова, где состоялся вечер джазовой музыки с участием азербайджанских мастеров искусства.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Тимурлан Ажымалиев поздравил азербайджанскую делегацию с успешным проведением Дней культуры, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют укреплению братских связей между нашими народами.

Заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов выразил благодарность правительству Кыргызстана и зрителям за высокую организацию мероприятий. Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов отметил, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном развиваются во всех сферах, добавив, что лидеры двух стран прилагают большие усилия для укрепления единства и развития братских народов.

Затем джазмены Эльбей Мамедзаде (фортепиано), Салех Мамедов (бас-гитара) и Эйваз Гашимов (ударные) исполнили произведения известных композиторов Арифа Меликова, Тофига Гулиева, Вагифа Мустафазаде, Дайан Ривз, авторские импровизации.

Игра музыкантов продемонстрировала глубокие традиции азербайджанского джаза. Зрители наслаждались концертом и выражали своё восхищение бурными аплодисментами.

Таким образом, Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане, которые длились четыре дня, оставили неизгладимый след в памяти братского народа благодаря яркой программе и высокому уровню организации.

С дополнительными материалами о Днях культуры Азербайджана в Кыргызстане можно ознакомиться, перейдя по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/4033865.html

https://www.trend.az/life/culture/4034312.html

https://www.trend.az/life/culture/4034832.html

https://www.trend.az/life/culture/4035366.html

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!