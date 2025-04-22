Торжество культуры Азербайджана в Кыргызстане: грандиозный гала-концерт, экспозиция работ эпохи Каджаров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, организованных министерством культуры Азербайджана с 20 по 25 апреля, состоялся тожественный гала-концерт с участием мастеров искусств, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в Бишкеке прошел торжественный гала-концерт, ставший ярким аккордом культурной программы. В мероприятии приняли участие министры культуры Азербайджана и Кыргызстана - Адиль Керимли и Мирбек Мамбеталиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, другие официальные лица, деятели культуры и представители творческой интеллигенции.

Перед началом концерта министры выступили с речами, в которых подчеркнули значение сферы культуры в укреплении братских связей между народами, отметили важность регулярного проведения подобных мероприятий.

На концерте прозвучали музыкальные и хореографические произведения в исполнении известных азербайджанских коллективов и солистов.

Первым зрителей очаровал оркестр "Карабах" с композицией "Дружба". Следом Государственный ансамбль танца Азербайджана заворожил зал яркими хореографическими постановками на темы из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" – "Фантазия", "Нелбеки", "Гайтагы", "Узун дере". Прозвучали азербайджанские и кыргызские музыкальные шедевры в исполнении известных мастеров и молодых артистов – народного артиста Тейюба Асланова, заслуженных артистов Ширзада Фаталиева, Инары Бабаевой, Нурии Гусейновой, Хайяма Мустафазаде, Наргиз Керимовой, Тогрула Асадуллаева, заслуженного работника культуры Самиры Алиевой, вокального ансамбля "Гая", а также Али Тапдыгоглу, Нурлана Джабизаде, Фатимы Джафарзаде, Сахавета Мамедова и других. Вечер, сопровождающийся овациями, завершился композицией легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан". Ведущим был Салех Багиров.

Далее в Национальном музее изобразительных искусств Кыргызстана открылась выставка "Азербайджанское национальное наследие в жемчужинах искусства", приуроченная к 200-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского художника Мирзы Гадима Иревани (1825–1875). В экспозиции представлены произведения художника, хранящиеся в фондах музея, а также предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные в стиле, характерном для эпохи Каджаров. На церемонии открытия директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала о творческом пути художника, подчеркнув его вклад в развитие национального искусства. Отмечено, что Иревани был одним из основоположников станковой живописи в Азербайджане, его работы отличаются высокой художественной выразительностью и мастерством.

Азербайджанская делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли посетила Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Участники делегации почтили память жертв сталинских репрессий, возложив венки и цветы к мемориалу. Также была посещена могила выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, прочитаны аяты из Корана. Во время экскурсии делегация ознакомилась с музейной экспозицией, включающей материалы о репрессированных деятелях кыргызской культуры и истории. Комплекс "Ата-Бейит" был открыт в 2000 году по инициативе Чингиза Айтматова и включает в себя кладбище, памятники, музей и мемориальные сооружения. Особое место занимает мемориал, посвящённый жертвам восстания 1916 года "Уркун", символизирующий трагические события в истории кыргызского народа.

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