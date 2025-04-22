В Кыргызстане состоялось открытие Дней культуры Азербайджана – шедевры, ковры, ремесла (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане в Национальном музее изобразительных искусств в Бишкеке состоялось открытие экспозиции "Национальное наследие, живущее в шедеврах Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, а также представители дипломатического корпуса Ирана, Пакистана и Узбекистана, деятели культуры двух стран и многочисленные гости.

Выступившие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов и Гульбара Абдыкалыкова подчеркнули значимость укрепления культурных связей между двумя странами, основанных на многолетних традициях сотрудничества и взаимопонимания.

После официального открытия гости ознакомились с экспозицией, представленной в нескольких разделах: "Традиционное ремесло", "Мирза Гадим Иревани: на стыке Востока и Запада", а также "Ковры и лоскутное искусство". Экспонаты были отобраны из фондов Азербайджанского национального музея ковра, Национального музея искусств, а также частных коллекций.

В рамках мероприятия состоялась демонстрация процесса создания традиционного шебеке - азербайджанского витражного искусства, что вызвало живой интерес у посетителей. Завершением вечера стал показ национальных костюмов от бренда Zümrüd Mirzəliyeva.

Позже в Национальном музее истории Кыргызстана состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбека Мамбеталиева.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних культурных отношений и отметили важность обмена культурными инициативами. Особо было подчеркнут вклад Кыргызстана в строительство полной средней школы села Хыдырлы Агдамского района Азербайджана. Этот проект был охарактеризован как символ искренней дружбы между двумя государствами.

В завершение встречи министры подписали План практических мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры на 2025–2026 годы. Документ охватывает широкий спектр направлений: театральное и кинематографическое взаимодействие, расширение библиотечного дела, а также сотрудничество в рамках международных организаций - таких как ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия и Международная тюркская академия.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками. Затем министр культуры Азербайджана ознакомился с экспозицией Национального музея истории Кыргызстана и оставил запись в книге почётных гостей.

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