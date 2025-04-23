В Кыргызстане с большим успехом проходят Дни культуры Азербайджана – литература, искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, организованных министерством культуры Азербайджана с 20 по 25 апреля состоялся ряд мероприятиий, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В Национальной библиотеке Кыргызстана имени Алыкула Осмонова состоялось открытие "Уголка азербайджанской литературы". Здесь читателям представляется более 250 изданий, размещены публикации, посвященные истории, культуре, литературе и современному развитию Азербайджана, предусмотрено обеспечение уголка периодическими изданиями страны.

На церемонии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев и другие гости.

Выступившие директора национальных библиотек Азербайджана и Кыргызстана Керим Тахиров и Айнура Аскарова подчеркнули важность создания "Уголка азербайджанской литературы" для расширения литературно-культурных связей между двумя странами. Керим Тахиров отметил, что при поддержке Министерства культуры продолжается работа по созданию "Уголка азербайджанской литературы" в библиотеках других стран. На данный момент такие уголки созданы в четырех странах.

В честь 100-летнего юбилея народного поэта Азербайджана, драматурга, литературоведа, академика Бахтияра Вахабзаде (1925-2009) состоялась презентация нового издания на кыргызском языке его "Избранных произведений" (Tandalqan çıkarmalar) и повторного издания первой книги "Мои друзья" (1949).

Сначала был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и творчеству Бахтияра Вахабзаде, его общественной деятельности.

Гульбара Абдыкалыкова оценила издание книги поэта на кыргызском языке как знаковое событие. Адиль Керимли отметил, что Бахтияр Вахабзаде является выдающимся представителем азербайджанской литературной и общественной мысли XX века, и его работы, связанные с национальной этнической памятью, имеют большую ценность. Он сообщил, что творчество народного поэта всегда высоко оценивалось государством и что в этом году юбилей Бахтияра Вахабзаде будет широко отмечаться на государственном уровне в соотвествии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр добавил, что новые издания являются важным вкладом в юбилей поэта.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ и автор предисловия нового издания Султан Раев отметил, что творчество Бахтияра Вахабзаде является символом единства и равенства не только для родного Азербайджана, но и всего тюркского мира. Он добавил, что организация объявила 2025 год "Годом памяти Бахтияра Вахабзаде". Издание книги при поддержке ТЮРКСОЙ является ценным источником для глубокого ознакомления кыргызских читателей с творчеством поэта.

Латиф Гандилов, Каныбек Иманалиев, Керим Тахиров и переводчики издания - Алтынбек Исмаилов, Бактыгуль Чотурова, Омурбек Тиллебаев и другие поделились своими мыслями о личности и творчестве Бахтияра Вахабзада.

В завершение мероприятия были исполнены музыкальные номера на слова Бахтияра Вахабзаде и художественное чтение его стихов.

В Национальном музее искусств Кыргызстана прошли две лекции.

Проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению, доцент Севиль Керимова выступила с лекцией на тему "Сокровища наследия: Азербайджанская живопись Средних веков". Лекцию прослушали студенты, культурные работники и исследователи, заинтересованные в данной теме. Севиль Керимова подробно рассказала об этапах развития азербайджанского изобразительного искусства и творческих направлениях. Были рассмотрены тенденции развития этого вида искусства от наскальных изображений в Гобустане и Гямигая до миниатюр Средневековья, а также процесс формирования художественных школ в разных регионах. В конце лекции она ответила на интересующие вопросы участников.

Директор Национального музея изобразительных искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, доцент, заслуженный работник культуры Ширин Меликова представила тему "Мирза Гадим Иревани: На пересечении восточных и европейских художественных стилей". Было отмечено, что Мирза Гадим Иревани (1825-1875) сыграл исключительную роль в развитии азербайджанского изобразительного искусства XIX века. Ширин Меликова рассказала о том, как художник, объединяя традиции классической восточной миниатюры и народного искусства с достижениями европейского реалистического живописи, создал оригинальный стиль. Творчество Мирзы Гадима Иревани, в том числе его изысканные картины с яркими узорами и орнаментами, а также монументальные портреты и композиции, сохранило свою высокую ценность и сегодня.

Лекция вызвала большой интерес среди студентов и культурных работников. В конце мероприятия были даны подробные ответы на вопросы участников.

С дополнительными материалами о Днях культуры Азербайджана в Кыргызстане можно ознакомиться перейдя по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/4033865.html

https://www.trend.az/life/culture/4034312.html

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