ВТБ (Азербайджан) поддержал экологическую инициативу: в поселке Мушвигабад высадили новый лес (ФОТО)

25 апреля сотрудники ВТБ (Азербайджан) присоединились к масштабной акции по озеленению, высадив деревья на территории более 50 гектаров в поселке Мушвигабад. Этот участок станет частью нового лесного массива, для которого банк совместно с другими финансовыми организациями республики помог установить систему капельного орошения, обеспечивающую эффективный полив саженцев.

Акция проходит в рамках десятилетней программы по высадке 1 миллиона деревьев, инициированной в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. Проект реализуется совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральным банком и ведущими финансовыми ассоциациями страны.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 13 марта 2023 года, и ВТБ (Азербайджан) активно участвует в его реализации, внося вклад в улучшение экологии и устойчивое развитие региона.