В Рабате прошла презентация книги "Əlifba. A Cultural Alphabet" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 23 апреля журнал NARGIS организовал презентацию книги "Əlifba. A Cultural Alphabet" на территории археологического комплекса Шелла в Рабате, сообщили Trend Life в пресс-службе NARGIS.

Вечер стал ярким праздником азербайджанской культуры, представив её богатое наследие сквозь призму музыки, искусства, моды и кулинарии.

Книга "Əlifba. A Cultural Alphabet" - это азербайджанский алфавит для детей и взрослых с красочными иллюстрациями, где каждая буква знакомит читателя с архитектурным памятником, произведением искусства, исторической традицией или фольклорным персонажем нашей страны.

Идеологом и автором проекта выступила Ульвия Махмуд - главный редактор журнала NARGIS и создатель множества уникальных инициатив, направленных на продвижение азербайджанской культуры по всему миру.

Презентация собрала почётную аудиторию, что ещё раз подчеркнуло международное значение проекта. Среди гостей присутствовали: Назим Самедов, посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко; Мохаммед Мехди Бенсаид, министр молодежи, культуры и коммуникации Марокко; Абдельазиз Эль Буздайни, генеральный секретарь министерства молодежи, культуры и коммуникации Марокко; Наима бен Яхия, министр солидарности, социальной интеграции и семьи Марокко; Пламен Стоянов Цолов, посол Болгарии; Саулекуль Сайлаукызы, посол Казахстана; Зияд Атта Алла, посол Ливана; Фабио Чинда, посол Таиланда; Мустафа Илькер Кылыч, посол Турции; Сергей Саенко, посол Украины; Анар Керимов, глава сектора партнерства и международного сотрудничества ИСЕСКО; Лейла Бильрха, вице-мэр города Рабат; Латифа Ахарбаш, президент Высшего совета по аудиовизуальной коммуникации Марокко; профессор Гизлан Бенджеллун, вице-президент Национальной обсерватории по правам ребенка (ONDE); Сейфуллах Ильяс, директор представительства Turkish Airlines в Марокко; Абделилах Бузиди, президент районного совета Агдаль-Хай Риад города Рабат; Фуад Ариф, генеральный директор информационного агентства MAP (Maghreb Arab Press); Мохаммед Хайтами, президент и генеральный директор Le Matin, а также другие уважаемые гости.

Скульптором Теймуром Гарибовым была изготовлена специальная подставка под книгу в виде кристалла. Кристалл стал метафорой ясности и истины — ценностей, отражённых в культурном путешествии, рассказанном с помощью букв азербайджанского алфавита.

Также на презентации была представлена инсталляция художника и скульптора Рашада Алекберова “Welcome to Baku” (2025), подготовленная специально для проекта.

Гости насладились чарующим музыкальным выступлением известного пианиста и композитора Руслана Агабабаева, который играл как сольно, так и в дуэте с выдающимся марокканским музыкантом Мустафой Антари. Вечер украсило и яркое живое исполнение музыкальной группы.

Особым акцентом культурной программы стал показ мод, в рамках которого были продемонстрированы 14 традиционных азербайджанских костюмов, относящихся к разным регионам страны, под музыкальное сопровождение композиций легендарной Азизы Мустафа-Заде.

Затем в рамках презентации прошел показ фильма “History in Letters” – документальной анимационной драмы, которая знакомит зрителей с азербайджанской культурой и историей сквозь призму алфавита. Это не просто документальный мультфильм, а философский поиск истины, демонстрирующей силу любви к искусству. Над фильмом работали: режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, анимационные художники — Кенан Шейхзаманлы и Наргиз Гейдар. Иллюстрации к книге выполнены художником Орханом Гусейновым.

В завершение вечера гостей ждал изысканный фуршет с блюдами азербайджанской кухни, специально подготовленный шеф-поваром Максимом Головиным, который привнёс подлинный вкус Азербайджана в Марокко.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telecom» в сотрудничестве с посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

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