Одним из основных критериев рыночной экономики является обеспечение здоровой конкуренции - Эльнур Багиров

Фото: Государственное агентство по антимонопольному и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Одним из основных критериев рыночной экономики является обеспечение здоровой и справедливой конкуренции.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на общественной дискуссии "Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы", сообщает Trend.

Он отметил, что торговые сети играют важную роль в формировании, развитии и устойчивости конкурентной среды.

"Помимо предоставления потребителям доступа к качественной продукции, они способствуют динамичному развитию экономики, стимулируют интеграцию отечественных производителей на рынок. Торговые сети также выступают в качестве важной платформы, которая обеспечивает надежную и устойчивую связь между потребителем и производителем. Их деятельность не ограничивается одним сегментом экономики. Для достижения конкурентоспособного отечественного производства и роста потребительской культуры необходимы правильная оценка роли торговых сетей и совместные усилия по их совершенствованию", - сказал Э.Багиров.

Отметим, что общественные обсуждения организованы KOBIA и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели и представители СМИ.

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