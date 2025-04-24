Гостем проекта "Театр из поколения в поколение" станет Ниджат Кязымов

БАКУ /Trend Life/ - Успешно продолжается проект "Театр из поколения в поколение" Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана.

29 апреля при поддержке Азербайджанского государственного академического национального драматического театра на малой сцене состоится тематический семинар "Театральная педагогика: талант или наука?", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Гость мероприятия, заслуженный деятель искусств Азербайджана, режиссер, актер Ниджат Кязымов проведет дискуссию на темы: теоретические и практические основы театральной педагогики, традиции и современность в театральном образовании, новые творческие тенденции.

Цель семинара – внести вклад в развитие театрального процесса в Азербайджане путем создания платформы идей и опыта между поколениями, познакомить с современными мировыми тенденциями молодежного театра, повысить интерес к этой сфере, привлекая молодежь к формированию активной творческой среды.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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