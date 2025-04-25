Yelo Bank ускоряет процесс обслуживания клиентов с помощью «SİMA İmza»

Yelo Bank предлагает полностью цифровое подписание документов при одобрении кредита, предоставляя индивидуальным клиентам-предпринимателям более быстрые и удобные решения. Теперь клиенты банка могут легко подписывать договоры с помощью «SİMA İmza», избегая необходимости подписывать бумажные носители.
В рамках услуги сотрудник банка предоставляет клиенту специальный QR-код. Клиент сканирует этот код с помощью своего предпринимательского сертификата в мобильном приложении «SİMA», знакомится с документами и подписывает их одним щелчком. Благодаря этой возможности, предприниматель экономит драгоценное время и освобождается от работы с бумажными документами.
Yelo Bank также упрощает процесс регистрации с помощью «SİMA
İmza» в своем мобильном приложении, создавая для своих клиентов
возможность размещать депозиты онлайн и легко выполнять различные
финансовые операции. Банк продолжит предоставлять цифровые решения,
которые будут еще больше облегчать работу предпринимателей в
будущем.
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