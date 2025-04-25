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Yelo Bank ускоряет процесс обслуживания клиентов с помощью «SİMA İmza»

Экономика Материалы 25 апреля 2025 14:18 (UTC +04:00)
Yelo Bank ускоряет процесс обслуживания клиентов с помощью «SİMA İmza»
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank предлагает полностью цифровое подписание документов при одобрении кредита, предоставляя индивидуальным клиентам-предпринимателям более быстрые и удобные решения. Теперь клиенты банка могут легко подписывать договоры с помощью «SİMA İmza», избегая необходимости подписывать бумажные носители.

В рамках услуги сотрудник банка предоставляет клиенту специальный QR-код. Клиент сканирует этот код с помощью своего предпринимательского сертификата в мобильном приложении «SİMA», знакомится с документами и подписывает их одним щелчком. Благодаря этой возможности, предприниматель экономит драгоценное время и освобождается от работы с бумажными документами.

Yelo Bank также упрощает процесс регистрации с помощью «SİMA İmza» в своем мобильном приложении, создавая для своих клиентов возможность размещать депозиты онлайн и легко выполнять различные финансовые операции. Банк продолжит предоставлять цифровые решения, которые будут еще больше облегчать работу предпринимателей в будущем.

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