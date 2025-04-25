Назван объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года автомобильным транспортом в Азербайджане перевезено 1,399 млн тонн грузов на сумму 2,877 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 113 миллионов долларов США, или 4,1% больше в стоимостном выражении и на 74 тысячи тонн, или 5,6% больше в количественном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Так, в первом квартале прошлого года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 1,325 миллиона тонн грузов на сумму 2,764 миллиарда долларов США.

За отчетный период этим транспортом из Азербайджана было экспортировано 562,3 тыс. тонн грузов на сумму 519,8 млн долларов США, что в годовом сравнении на 95,8 млн долларов США, или 22,6% больше в стоимостном и на 79,4 тыс. тонн, или 16,4% больше в количественном выражении .

За соответствующий период прошлого года эти цифры составили 424 млн долларов США и 482,9 тыс. тонн.

За этот же период автомобильным транспортом в Азербайджан было импортировано 837,1 тыс. тонн грузов на сумму 2,357 млрд долларов США. Это на 17 млн долларов США, или на 0,7% больше в стоимостном выражении и на 4,7 тыс. тонн, или на 0,6% меньше в количественном выражении по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В январе-марте прошлого года этим транспортом в Азербайджан было импортировано 841,8 тысячи тонн грузов на сумму 2,340 миллиарда долларов США.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт увеличился на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 5,1 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.