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В Тбилиси почтена память великого лидера Гейдара Алиева

Общество Материалы 24 апреля 2025 16:09 (UTC +04:00)
В Тбилиси почтена память великого лидера Гейдара Алиева

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В преддверии 102-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева ученики и студенты "Центра развития села Габал" посетили памятник Общенациональному лидеру в парке в Тбилиси.

Об этом в четверг сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В ходе визита участники возложили цветы к памятнику и с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера.

Директор Центра Явер Мамедов отметил, что сегодня большие успехи, достигнутые современным Азербайджаном, являются результатом дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева, под его руководством были предприняты фундаментальные стратегические шаги для дальнейшего развития страны.

Отмечено, что великий деятель Гейдар Алиев не только защитил независимость Азербайджана, но и заложил идеологические и политические основы государства. Его насыщенный жизненный путь был назван незаменимым примером для нынешнего и будущих поколений.

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