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В Азербайджане утвержден порядок осуществления госрегистрации и учета воздушных судов

Общество Материалы 25 апреля 2025 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок осуществления госрегистрации и учета воздушных судов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок осуществления государственной регистрации и учета воздушных судов, включения и исключения гражданских воздушных судов из государственного реестра".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, государственную регистрацию и учет воздушных судов будут осуществлять следующие органы:

- в отношении воздушных судов, относящихся к государственной авиации - министерство обороны;

- в отношении воздушных судов, относящихся к гражданской авиации - Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта;

- по воздушным судам, относящимся к гражданской экспериментальной авиации - Государственное агентство гражданской авиации; по воздушным судам, относящимся к государственной экспериментальной авиации - министерство обороны.

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