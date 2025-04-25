В Азербайджане утвержден порядок осуществления госрегистрации и учета воздушных судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок осуществления государственной регистрации и учета воздушных судов, включения и исключения гражданских воздушных судов из государственного реестра".
Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, государственную регистрацию и учет воздушных судов будут осуществлять следующие органы:
- в отношении воздушных судов, относящихся к государственной авиации - министерство обороны;
- в отношении воздушных судов, относящихся к гражданской авиации - Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта;
- по воздушным судам, относящимся к гражданской экспериментальной авиации - Государственное агентство гражданской авиации; по воздушным судам, относящимся к государственной экспериментальной авиации - министерство обороны.
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