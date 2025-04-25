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ОБСЕ и Бакинский порт обсудили сотрудничество в рамках "зеленого" проекта

Экономика Материалы 25 апреля 2025 18:54 (UTC +04:00)
ОБСЕ и Бакинский порт обсудили сотрудничество в рамках "зеленого" проекта

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - ОБСЕ и Бакинский международный морской торговый порт обсудили сотрудничество в рамках проекта "зеленого" порта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Сегодня утром я посетил Бакинский международный морской торговый порт, где мы обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта и взаимосвязанности, а также нашу продолжающуюся совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках проекта ОБСЕ по продвижению "зелёных" портов и устойчивой взаимосвязанности в прикаспийском регионе", - сказал он

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