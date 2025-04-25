Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили вопросы региональной безопасности (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в расширенном составе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

"Особое внимание было уделено важности принципов ОБСЕ, таких как суверенитет и территориальная целостность, как основополагающим для восстановления доверия и устойчивого мира", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по вопросам адаптации ОБСЕ к новым реалиям, укрепления мультилатерализма и реагирования на возникающие угрозы в рамках организации.

17:08

25 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу один на один.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальном аккаунте министерства иностранных дел в социальной сети "X", передает Trend.

"На встрече стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, вопросы региональной безопасности, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было рассмотрено развитие ситуации на пространстве ОБСЕ, подчёркнута важность диалога и стабильности", — говорится в сообщении.