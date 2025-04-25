Билеты на турнир UFC в Баку уже в продаже

С 25 апреля начинается продажа билетов на исторический для Азербайджана вечер боёв UFC Fight Night. Самая популярная в мире организация смешанных единоборств впервые проведёт турнир в Баку — событие состоится 21 июня в «Кристалл Холл». Билеты можно будет приобрести с 25 апреля на платформе iticket.az.

Турнир будет организован при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджана, а также Операционной компанией Baku City Circuit.

Магсуд Фарзуллаев, генеральный директор Baku City Circuit, подчёркивает:

«Приход UFC в Баку — новая страница в спортивной истории Азербайджана. В нашей стране на протяжении многих лет успешно проходят престижные международные мероприятия. Партнёрство с UFC — логичное продолжение этой динамики. Все эти достижения — результат успешной спортивной политики страны, последовательно проводимой главой государства на протяжении многих лет».

М. Фарзуллаев также выразил благодарность всем партнёрам и спонсорам, оказавшим поддержку в проведении турнира UFC в Баку.

Интерес к мероприятию огромен. Несмотря на то, что до события остаётся совсем немного времени, уже тысячи фанатов из Европы и других уголков мира с нетерпением ожидают возможности приобрести билеты. В числе гостей — легенда UFC Хабиб Нурмагомедов, который прибудет вместе с бойцом Тагиром Уланбековым.

В главном бою вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший.

Тысячи фанатов MMA соберутся в «Кристалл Холл», чтобы поддержать бойцов — особенно представителей Азербайджана. Магсуд Фарзуллаев отметил, что впереди ещё одно грандиозное событие — это Гран-при Азербайджана «Формулы-1». «До старта осталось менее пяти месяцев, более 80% зрителей — иностранные болельщики».

Отметим, что UFC — это более 700 миллионов фанатов по всему миру и около 300 миллионов подписчиков в социальных сетях. Турниры этой организации транслируются в более чем 170 странах, ежегодно охватывая почти миллиард жилых домов.