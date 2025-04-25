Визит высокого представителя ЕС является очень важной возможностью с точки зрения сотрудничества между сторонами - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Визит высокого представителя ЕС является очень важной возможностью с точки зрения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас пресс-конференции.

"Мы очень положительно воспринимаем визит высокого представителя ЕС в Азербайджан сегодня, после девятилетнего перерыва, и считаем, что этот визит является очень важной возможностью с точки зрения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, текущего состояния наших отношений и их будущих перспектив". Сегодня у нас были встречи один на один и в расширенном составе, и проведены полезные обсуждения", - сказал министр.

По его словам, правовая основа документов, регулирующих отношения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, была заложена в 1999 году договорами о партнерстве и сотрудничестве, а с 2017 года на основе мандата, и начались переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения. "В результате переговоров, которые велись в течение нескольких лет, было достигнуто согласие по различным направлениям, охватываемым соглашением, почти по 90 процентам вопросов. Остались открытыми темы по ряду вопросов - в основном, касающихся торговли, экономических направлений. В последние годы в этом процессе наблюдался определенный застой, и сегодня этот вопрос также был обсужден. Мы договорились, что в ближайшие месяцы обе стороны снова предпримут практические шаги по проекту соглашения. Кроме того, мы считаем, что возможно дальнейшее пополнение соглашения", - сказал Д.Байрамов.

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