В Азербайджане увеличилось производство ноутбуков и настольных компьютеров

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 1402 ноутбука.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, это на 601 единицу или на 75 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, в прошлом месяце в Азербайджане было произведено 1640 настольных компьютеров и 115,5 тысячи измерительных приборов.

По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года производство настольных компьютеров выросло на 1182 единицы или в 3,6 раза, а производство измерительных приборов - в 2,4 раза.

Отметим, что в области производства компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования в Азербайджане в январе-марте 2025 года произведено продукции на 50,9 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство компьютерной, электронной и оптической продукции выросло на 31,4 процента, а производство электрооборудования сократилось на 2,4 процента.