На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Банк крови (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в будущем планируется предпринять шаги с целью организации соответствующих служб Банка крови на местах.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Республиканского банка крови Эльхан Нагиев.

"В настоящее время в рамках поэтапного восстановления инфраструктуры здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях планируется предпринять в будущем шаги с целью организации и постоянного обеспечения соответствующих служб в этом направлении на местах. В то же время на современном этапе обеспечение кровью и ее компонентами на освобожденных от оккупации территориях осуществляется Бардинским отделением Банка крови, и в рамках имеющихся возможностей обеспечивается удовлетворение этих потребностей", - сказал Э.Нагиев.

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