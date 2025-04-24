Сахиба Гафарова примет участие в церемонии похорон Папы Римского

БАКУ /Trend/ - 25 апреля парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой посетит Рим (Италия) для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом в четверг сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что спикер Милли Меджлиса примет участие в церемонии похорон, которые пройдут 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре, а также в мероприятиях в связи с панихидой.

Отметим, что Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта, приведшего к коме и остановке сердца.

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