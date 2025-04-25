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Правительства Армении и Франции должны привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг Азербайджана - МИД

Политика Материалы 25 апреля 2025 16:31 (UTC +04:00)
Правительства Армении и Франции должны привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг Азербайджана - МИД

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем сожжение Азербайджанского флага 23 апреля во время "факельного шествия" в столице Армении Ереване, а также 24 апреля во время собрания армянской общины в столице Франции Париже.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает Trend.

"Правительства Армении и Франции должны были своевременно предотвратить подобные кампании, которые являются воплощением укоренившейся этнической ненависти, и принять соответствующие меры предосторожности.

Правительство Армении и Франции должно привлечь к ответственности лиц, совершивших эти действия.

Подобные акты, которые по-прежнему являются явным проявлением реваншистского и этнического ненавистнического мышления в Армении и за ее пределами, должны быть осуждены и предотвращены на международном уровне", - говорится в сообщении МИД.

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