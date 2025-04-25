Все завезенные в Азербайджан вакцины соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения - минздрав

БАКУ /Trend/ - Все завезенные в Азербайджан вакцины соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана. Афаг Алиева.

Афаг ханым, прежде всего хотелось бы узнать о важности и пользе вакцинации...

- Вакцины защищают жизнь человека от опасных заболеваний. В то же время, они защищают детей, особенно младенцев с недостаточно развитой иммунной системой, от серьезных осложнений. Программа иммунизации в Азербайджане поддерживается государством и направлена на снижение заболеваемости болезнями, контролируемых вакцинацией. В настоящее время профилактические прививки среди детей проводятся согласно Календарю прививок, утвержденному Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Первые две прививки дети получают в родильном доме, затем встают на учет в медицинском учреждении по месту жительства и продолжают профилактические прививки согласно календарю с 2-х месяцев до 6-ти лет.

Программа иммунопрофилактики является важнейшей программой, направленной на снижение младенческой и детской смертности и заболеваемости. В результате проводимых в стране иммунопрофилактических мероприятий значительно снизилась распространенность ряда заболеваний, а некоторые из них были искоренены.

- Какие болезни можно предотвратить посредством вакцинации?

- Иммунопрофилактика, проводимая с целью защиты здоровья детей, является одним из основных приоритетов системы здравоохранения Азербайджана.

Иммунопрофилактика — одно из важнейших достижений общественного здравоохранения, приведшее к ликвидации и контролю ряда инфекционных заболеваний.

В настоящее время в государственных медицинских учреждениях Азербайджана в соответствии с действующим календарем профилактических прививок проводятся вакцинации против 11 (гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, пневмококковая инфекция, корь, эпидемический паротит, краснуха) инфекционных заболеваний. Вакцины защищают людей от этих заболеваний.

С 2014 года вакцинные препараты поставляются в Азербайджан по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Все вакцины, ввозимые в страну, соответствуют стандартам безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения.

- Почему важно вакцинировать детей?

- Дети ежедневно контактируют с тысячами микробов в окружающей среде. Самым эффективным способом защиты от этих микробов является вакцинация.

Каждый ребенок имеет право на защиту от болезней посредством вакцинации.

Даже если в стране не зарегистрированы заболевания, защищаемые вакцинацией, завезенные случаи из других стран могут привести к вспышкам заболеваний.

Важно вакцинировать детей с целью защитить их от опасных заболеваний. Обязательно следует вакцинировать ребенка согласно календарю прививок, не дожидаясь, пока он заболеет.

Даже если ребенок переболел заболеванием, предотвращаемым с помощью вакцин, его все равно следует вакцинировать. Вакцина защищает ребенка от нескольких серотипов микроба, которые могут вызывать одно и то же заболевание. Например, применяемая в Азербайджане пневмококковая вакцина защищает детей от 13 серотипов пневмококковых бактерий.

Это очень важно, потому что дети до двух лет не могут приобрести достаточный естественный иммунитет после перенесенной инфекции (например, гемофильная инфекция, менингит, пневмония). Возможно их повторное заражение другими штаммами возбудителей. Когда ребенок заболевает, он заражается вирусом или разновидностью бактерий. Однако вакцина защищает ребенка от многих видов микробов, которые могут вызвать это заболевание

Даже если ребенок переболел корью, ему следует сделать вакцину КПК (корь-паротит-краснуха). Потому что комбинированная вакцина защитит его одновременно и от эпидемического паротита, и от краснухи

Гексавакцина — это 6-компонентная вакцина против 6 опасных инфекционных заболеваний (дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит В, гемофильная инфекция типа В, полиомиелит). Даже если у ребенка было какое-либо из этих заболеваний, ему следует сделать эту прививку 3 раза с запланированными интервалами, чтобы предотвратить другие инфекции.

- Почему вакцинацию детей начинают проводить в раннем возрасте?

- Когда ребенок рождается, его иммунная (защитная) система способна противостоять многим микробам. Однако среди них есть и более опасные микробы, к которым дети чувствительны. Для укрепления иммунной системы ребенка против таких микробов с раннего возраста используются вакцины.

График вакцинации основан на научных данных. Очень важно, чтобы каждая вакцина вводилась в соответствующем возрасте. Потому что в этом возрасте риск заражения ребенка опасными заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, очень высок. Кроме того, вакцинация в этом возрасте способствует формированию более сильного иммунитета. Вот почему отсрочка вакцинации увеличивает риск заражения детей опасными заболеваниями.

Отсроченные от графика вакцины можно вводить позже, до достижения определенного возраста. Однако необходимо как можно скорее обратиться в поликлинику и сделать прививку.

- Что такое комбинированные вакцины?

- Комбинированные вакцины защищают ребенка от нескольких инфекций с помощью одной инъекции. Это сокращает как количество инъекций, которые болезненны для ребенка, так и необходимость для родителей неоднократно посещать медицинское учреждение.

В настоящее время в Азербайджане используются следующие комбинированные вакцины: вакцины КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха), АДСМ (дифтерия и столбняк), АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) и Гексавакцина (коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, гемофильная инфекция типа В и полиомиелит).

- Нужно ли вакцинировать недоношенных или маловесных младенцев?

- Дети, родившиеся раньше срока, получают меньше защитных антител от своих матерей. В результате более быстрого выведения антител из организма у этих детей снижается уровень защиты от инфекционных заболеваний и повышается вероятность заражения.

По этой причине недоношенным или маловесным детям можно делать прививки в соответствии с календарем профилактических прививок, назначенным педиатром.

- Каковы побочные эффекты вакцин? Какие реакции могут возникнуть после прививки?

- Вакцины, как и любые лекарства, могут вызывать некоторые побочные эффекты. Это нормальный процесс и не представляет опасности для детей.

Наиболее распространенными побочными эффектами после вакцинации являются некоторое повышение температуры, дискомфорт, покраснение, отек и легкая боль в месте инъекции. Эти симптомы обычно длятся несколько дней и постепенно проходят.

Если у ребенка возникли какие-либо тревожные реакции, то следует обратиться к врачу.