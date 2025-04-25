Из Армении в Карабах перевозили и людей, и оружие - потерпевший (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде потерпевший Агалар Алиев дал показания и ответил на вопросы.

Как передает Trend, пострадавший сообщил, что родился в городе Шуша, учился в средней школе вместе с армянами.

Он рассказал, что в период, когда Армения начала открыто предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, он работал в правоохранительных органах.

A.Алиев сказал, что "движение "миацум" открыто дало о себе знать в феврале 1988 года, армяне требовали передачи Карабаха Армении.

Он также рассказал о полетах вертолетов в тот период в Армению и обратно. "Я сам видел эти вертолеты. Из Армении перевозили и людей, и оружие", - сказал А.Алиев.

Затем потерпевший ответил на вопросы государственных обвинителей, представителей потерпевших, сторон защиты и обвиняемых.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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