В Берлине восстановлен фильм "На дальних берегах"

БАКУ /Trend/ - По заказу посольства Азербайджана в Германии версия фильма "На дальних берегах" (1958) на немецком языке была оцифрована и восстановлена в Берлине, качество изображения и звука киноленты были значительно улучшены, сообщает Trend.

Отметим, что фильм "На дальних берегах" был дублирован в Берлине на немецкий язык студией DEFA в 1959 году и продемонстрирован под названием Damals in Triest. В результате совместной работы посольства, студии DEFA и архивов была обнаружена немецкая версия фильма, которая была на высоком уровне восстановлена в Берлине компанией, занимающейся реставрацией классических кинокартин.

восстановленная версия фильма при организационной поддержке посольства была показана в кинотеатре известного берлинского научного центра Urania. Демонстрация была приурочена к 80-летию победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур Германии, послы различных стран, деятели науки и культуры, киноведы, журналисты, а также члены проживающих в Германии азербайджанских, тюркских и других дружественных общин.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в своем выступлении подчеркнул, что в фильме "На дальних берегах" отражена решительность, самоотверженность и непоколебимая воля героя-партизана Мехти Гусейнзаде. Он отметил, что М. Гусейнзаде являлся не только самоотверженным воином, но и символом международной солидарности, героизма, проявленного в борьбе с фашизмом, находясь вдали от своей родины, который пожертвовал жизнью ради этой цели.

Говоря о важном вкладе Азербайджана в историческую победу над фашизмом, дипломат отметил, что около 700 тысяч азербайджанцев отправились на войну, более 300 тысяч из них погибли. Свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями, в том числе 130 - званием "Герой Советского Союза". Отмечалось, что национальные стрелковые дивизии, состоящие из азербайджанских призывников и добровольцев, прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Н. Агаев особо отметил, что Азербайджан участвовал в борьбе с фашизмом не только с человеческими, но и богатыми энергетическими ресурсами, и сыграл решающую роль в достижении победы.

Затем фильм с большим интересом был просмотрен зрителями. Влиятельная немецкая газета Berliner Zeitung, опубликовав обширную статью о мероприятии (https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/damals-in-triest-so-erinnert-aserbaidschan-in-berlin-an-das-ende-des-zweiten-weltkriegs-li.2319067), проинформировала читателей о ленте, а также вкладе Азербайджана в победу. Телеканал TV Berlin, а также портал Stimme Der Hauptstadt распространили подробные репортажи о мероприятии (https://www.stimme-der-hauptstadt.berlin/restaurierter-film-damals-in-triest-begeisterte-das-publikum/portalı).

Восстановленную версию фильма можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/qbrgRXHs7xA?feature=shared.

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