Экспорт российских нефтепродуктов в Центральную Азию сохраняется на высоком уровне - Energo Trade

БАКУ /Trend/ - Экспорт российских нефтепродуктов в страны Центральной Азии сохраняется на стабильно высоком уровне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный партнер компании Energo Trade по Центральной Азии и Кавказу Парвиз Мамедов, выступая на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти в Баку.

По его словам, объемы экспорта российских нефтепродуктов в регион остаются стабильными - около шести миллионов тонн в год начиная с 2022 года.

П.Мамедов отметил, что наибольший рост импорта зафиксирован в Узбекистане - почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Казахстан также увеличил закупки, в то время как Кыргызстан демонстрирует стабильную динамику ввоза, что обусловлено его участием в Евразийском экономическом союзе.

"2023 и 2024 годы демонстрируют устойчивую динамику: порядка шести миллионов тонн российских нефтепродуктов ежегодно поставляются на рынки Центральной Азии", - подчеркнул он. При этом, по его словам, Казахстан остается единственной страной в регионе с существенным объемом собственного производства нефтепродуктов.

Отдельное внимание П.Мамедов уделил росту производства медицинской продукции в Казахстане. Так, страна достигла рекордных значений в 2024 году.

Он также отметил изменения в структуре производства топлива: "Как известно, была проведена модернизация Атырауского НПЗ с целью увеличения выпуска авиационного керосина. Это, в свою очередь, привело к снижению производства мазута и вакуумного газойля, поскольку переработка нефти стала глубже и эффективнее. Мы наблюдаем устойчивый рост производства светлых нефтепродуктов".