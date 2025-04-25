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ЕС и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве

Политика Материалы 25 апреля 2025 13:52 (UTC +04:00)
ЕС и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Европейский Союз и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.

"Это партнерство должно строиться на взаимном уважении, включая уважение к странам-членам ЕС, а также на основных принципах, таких как верховенство права и права человека", - сказала она.

Она отметила, что ЕС и Азербайджан связывает давнее партнёрство. В частности, ЕС является крупнейшим торговым партнёром Азербайджана, а также его крупнейшим инвестором.

"ЕС также оказывает значительную поддержку в разминировании в Азербайджане, помогая устранить последствия конфликта и спасать жизни. Наше сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего развития", - сказала она.

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