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Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана наделено новыми полномочиями - Распоряжение

Политика Материалы 25 апреля 2025 17:48 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении уполномоченного органа Азербайджанской Республики в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности Содружества Независимых Государств.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики определено уполномоченным органом Азербайджанской Республики в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности Содружества Независимых Государств.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о том, что Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики определено уполномоченным органом Азербайджанской Республики в Межгосударственном Совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

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