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В Азербайджане утверждены правила регистрации гражданских БПЛА

Общество Материалы 25 апреля 2025 17:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены правила регистрации гражданских БПЛА

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила эксплуатации, регистрации и категоризации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно решению, регистрацию БПЛА, а также выдачу разрешения на их эксплуатацию, сертификатов эксплуатанта БПЛА и свидетельства пилота (оператора) будет осуществлять Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.

Деятельность, связанная с эксплуатацией систем БПЛА, будет осуществляться через электронный портал.

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