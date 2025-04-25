Потребление традиционных видов топлива в Узбекистане продолжит расти в ближайшие годы - PanAsia Group

БАКУ /Trend/ - Несмотря на рост популярности электромобилей, традиционные виды топлива останутся востребованными в Узбекистане.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил коммерческий директор PanAsia Group Рустам Нурбаев на Каспийском и Центрально-Азиатском Форуме по торговле и логистике нефти в Баку.

Он отметил, что в Узбекистане, несмотря на растущий интерес к экологически чистым технологиям, традиционные виды топлива, такие как метан и 80-й бензин, будут оставаться основными источниками энергии. "Метан останется значительно дешевле, и пока население продолжает его использовать, его роль в энергетической системе Узбекистана не исчезнет", - сказал Нурбаев.

Он подчеркнул, что в отличие от крупных городов, где наблюдается рост потребления альтернативных источников энергии, в регионах Узбекистана традиционные виды топлива будут оставаться основными, так как инфраструктура для новых технологий там еще не развита.

Р.Нурбаев также заявил, что увеличение числа электромобилей не окажет значительного влияния на спрос на традиционные виды топлива. "Я не думаю, что рост числа электромобилей приведет к значительному снижению потребности в бензине в Узбекистане", - отметил он. Вместо этого, эксперт указал на растущий спрос на дизельное топливо в связи с активным строительством новых дорог и объектов, таких как металлургические заводы.

"Дизельное топливо будет востребовано в ближайшие годы, поскольку страна продолжает развивать инфраструктуру и строить новые объекты, что требует больших объемов топлива", – добавил Р.Нурбаев.