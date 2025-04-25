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В Азербайджане внесены изменения в закон "О транспорте"

Политика Материалы 25 апреля 2025 17:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон "О транспорте"

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменению, органу (учреждению), определенному соответствующим органом Исполнительной власти, не требуется получать лицензии и разрешения, предусмотренные перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом Исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям своей деятельности.

Глава государства также подписал указ, касающийся указанного документа.

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