"Азтелеком" прокомментировал рещение о реорганизации

БАКУ /Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азтелеком", функционирующее в составе Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON Holding) реорганизуется в результате присоединения к нему ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" MMC, "Az-Evro Tel", Производственного объединения Международной автоматической телефонной станции "Азтелеком", Гянджинского телекоммуникационного управления, ООО "Azərrabitəlayihə" и Сумгайытского телекоммуникационного узла.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ООО "Азтелеком".

"Создание Единого центра управления позволит упростить административные процессы, повысить эффективность использования ресурсов, значительно сэкономить капитальные и эксплуатационные расходы, в том числе государственные средства. Цель состоит в том, чтобы из Единого центра осуществлять управление инвестициями, привлечение кадров с высоким потенциалом, реализацию проектов, обеспечивающих цифровое развитие", - отмечается в сообщении ООО.

Было подчеркнуто, что реорганизация позволит устранить повторяющиеся процессы, создать основу для большей гибкости операций и упрощения процесса принятия решений.

"Одним из ключевых приоритетов новой структуры является создание механизма управления, который обеспечит более эффективную координацию и согласование стратегических целей. Действуя в рамках единой системы управления, структура также будет развивать среду сотрудничества, способствующую внедрению инноваций.

Реорганизация управления приведет к оптимизации существующих процессов интеграции в подведомственных структурах, а также к повышению удовлетворенности клиентов и улучшению цифровой доступности. Одной из основных целей реорганизации является повышение уровня и качества предоставляемых клиентам услуг.

Следует отметить, что основной оператор успешно завершённого мегапроекта "Онлайн Азербайджан", компания Aztelekom, был награждён двумя престижными международными премиями: Speedtest Award for Fastest Fixed Network (Премия за самую быструю фиксированную сеть) от глобальной компании по анализу широкополосных и мобильных сетей Ookla и премией Best Practice of Home Broadband Development Award (Лучшая практика развития широкополосного интернета для домохозяйств) от известной компании IDATE, которая имеет 45-летний опыт в области цифровой трансформации. Обе премии были вручены впервые в истории страны интернет-провайдеру фиксированной сети",- говорится в сообщении.

