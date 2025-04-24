Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ведомство.

Было отмечено, что 24 апреля 2025 года министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте на депозит в местных банках.

По итогам аукциона свободный остаток на едином казначейском счете в размере 500 млн манатов был размещен в пяти крупнейших банках страны по уровню капитализации и сумме активов на депозит сроком на 32 дня со средневзвешенной процентной ставкой 7,04%.

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