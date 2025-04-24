Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обеспечена экстрадиция из Украины в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске

Общество Материалы 24 апреля 2025 16:18 (UTC +04:00)
Обеспечена экстрадиция из Украины в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Хикмета Велиева в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции удовлетворено Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, в связи с тем, что по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью, были выявлены существенные подозрения в совершении Велиевым Хикметом Ханлар оглу преступного деяния (вымогательство с применением угроз с целью приобретения имущества в особо крупном размере), было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен розыск.

Хикмет Велиев был задержан на территории Украины и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости