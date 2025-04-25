Узбекистан ограничивает импорт мазута, делая ставку на экологичное топливо - PanAsia Group

БАКУ /Trend/ - Узбекистан ограничивает импорт мазута, делая акцент на развитие экологически чистого топлива.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил коммерческий директор компании PanAsia Group Рустам Нурбаев на Каспийском и Центрально-Азиатском Форуме по торговле и логистике нефти в Баку.

По его словам, на данный момент инвестиции в нефтегазовую сферу Узбекистана недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса, что приводит к необходимости импорта различных видов топлива, включая мазут и дизельное топливо. Нурбаев отметил, что использование устаревших видов топлива, таких как 80-й бензин и низкокачественное дизельное топливо, наносит ущерб экологии, и правительство страны активно борется с этой проблемой.

В 2023 году Узбекистан импортировал более 700 тысяч тонн мазута, в основном из России. Этот мазут с высоким содержанием серы усугублял загрязнение окружающей среды. В ответ на эти вызовы, в 2024 году правительство ограничило импорт мазута, а в 2025 году ожидаются значительные изменения в объемах поставок.

Р.Нурбаев выразил уверенность, что с развитием нефтеперерабатывающих заводов в Узбекистане страна перейдет к производству более экологически чистых видов топлива, таких как 92-й бензин. В то же время, проблемы с финансовыми механизмами на внутреннем рынке остаются серьезным препятствием для привлечения инвестиций в отрасль, и правительство активно работает над их решением.