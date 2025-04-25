Визит Президента Ильхама Алиева в Китай показывает, что отношения между странами вступили в качественно новый этап - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай 22-24 апреля 2025 года ознаменовал новый этап в стратегическом сотрудничестве между двумя странами. Этот визит имеет историческое значение, подписанные документы и проведенные переговоры придают мощный импульс дальнейшему развитию азербайджано-китайских отношений.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Пекине в расширенном составе, что Азербайджан является надежным партнером для Китая, отметил стабильность, устойчивое развитие страны и подчеркнул рост международного авторитета Азербайджана. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, высоко оценил отношения с Китаем, инициативу китайской стороны "Один пояс, один путь" и подчеркнул, что Азербайджан является одним из важных участников этого проекта. Особо было отмечено, что Азербайджан и Китай стабильно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в рамках визита между Азербайджаном и Китаем был подписан ряд документов, охватывающих различные сферы.

"Среди них были документы о сотрудничестве в областях экономики, транспорта, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и в гуманитарной сфере. Подписанные документы свидетельствуют о переходе азербайджано-китайских отношений на новый этап, который принесет конкретные и практические результаты. Наиболее же важным моментом стало подписание "Совместного заявления Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства". Также были подписаны документы, охватывающие сферы транспорта, энергетики, торговли и ряд других областей. Это показывает, что обе страны намерены еще больше развивать сотрудничество", - сказал он.

Касаясь Совместного заявления, подписанного сторонами, политолог отметил, что данный документ охватывает очень важные сферы. "Совместное заявление закладывает основу для нового этапа в отношениях двух стран. Это не только дипломатический официальный документ, но и выражение углубления сотрудничества между Баку и Пекином, взаимного доверия и долгосрочного стратегического видения. Установление данного партнерства с таким глобальным центром силы, как Китай, еще больше укрепляет международные позиции Азербайджана, создает новые возможности для экономического сотрудничества, особенно в областях энергетики, транспорта и в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Этот документ также подтверждает растущую роль Азербайджана в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг и укрепляет его позиции в регионе как надежного партнера. Одним словом, данное совместное заявление показывает, что азербайджано-китайские отношения перешли на качественно новый этап, значительно укрепились в геополитическом и экономическом плане", - сказал А.Гараев.

По его словам, в политической плоскости у Азербайджана и Китая сложились отношения, основанные на принципах взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. "Китай всегда занимал принципиальную позицию в вопросе карабахского конфликта и территориальной целостности Азербайджана. Об этом вновь было заявлено во время визита Президента Ильхама Алиева в Китай. В то же время Азербайджан оказывает недвусмысленную поддержку политике "единого Китая". На фоне этого доверия обе страны сотрудничают в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных платформ. Китай поддерживает международные мероприятия Азербайджана, в том числе проведение в Баку важных глобальных форумов и встреч. Кроме того, Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в расширенном составе пригласил Президента Ильхама Алиева на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в этом году в Китае, и принятие Президентом Ильхамом Алиевым этого приглашения является еще одним подтверждением высокого уровня отношений между Баку и Пекином и взаимного доверия", - сказал он.

Политолог отметил, что этот визит Президента Ильхама Алиева еще раз подтвердил стратегический характер и динамичное развитие азербайджано-китайских отношений. "Данный визит имеет важное значение с точки зрения углубления политического диалога между двумя странами, расширения экономического сотрудничества и усиления взаимной поддержки на международных платформах. Это не просто дипломатический шаг – подписанные документы, достигнутые соглашения станут началом более глубокого и многогранного сотрудничества. Геополитическая позиция Азербайджана и глобальная экономическая мощь Китая дополняют друг друга. В связи с этим государственный визит Президента Азербайджана в Китай войдет в историю как одно из важных событий, повлиявших не только на двусторонние отношения стран, но и на дальнейшее развитие региона", - сказал А.Гараев.

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