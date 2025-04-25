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Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

Экономика Материалы 25 апреля 2025 20:29 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На заседании Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ), прошедшем 25 апреля под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Али Асадова, были подробно обсуждены включенные в повестку дня Отчет о деятельности за 2024 год портфельных компаний, переданных под управление Холдинга, основные финансовые результаты, в том числе показатели совокупного дохода и EBITDA, отчеты новых портфельных компаний, переданных под управление АИХ (ООО «Азералюминий», ОАО «Азербайджанский алюминий» и ООО «АПК Азерпамбыг»), итоговый отчет и основные практические рекомендации проекта по оценке корпоративного управления в портфельных компаниях со стороны Организации экономического сотрудничества и развития, работа, проделанная в рамках совместных инвестиционных фондов, и другие вопросы.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на заседании был заслушан обширный доклад главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

По итогам заседания по обсуждаемым вопросам были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета АИХ, а также даны соответствующие поручения правлению холдинга.

Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
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