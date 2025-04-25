Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.

"У нас состоялись полезные и содержательные обсуждения по нескольким направлениям. В ходе встречи была представлена подробная информация о региональном развитии и вызовах, связанных с постконфликтным периодом. В частности, были обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также восстановительные работы, проводимые в нашей стране в постконфликтный период", - сказал министр.

По его словам, также прошел обмен мнениями по вопросам, касающимся текущей ситуации в более обширном географическом пространстве.

"Мы затронули темы угроз стабильности и безопасности, ухудшения ситуации со взаимным доверием между странами, роста напряженности, а также проявлений этнической и религиозной нетерпимости и дискриминации", - добавил Д. Байрамов.

По словам главы МИД, в связи с этим было подчеркнуто значение такой организации, как ОБСЕ, основанной на концепции всеобъемлющей и коллективной безопасности.

"Мы обсудили необходимость совершенствования механизмов принятия решений, гибкой адаптации к новым условиям и усиления деятельности в приоритетных направлениях", - отметил Д. Байрамов.