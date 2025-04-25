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Церемония открытия третьего международного аэропорта Азербайджана на освобожденных территориях ожидается в ближайшее время - Байрамов

Политика Материалы 25 апреля 2025 13:51 (UTC +04:00)
Церемония открытия третьего международного аэропорта Азербайджана на освобожденных территориях ожидается в ближайшее время - Байрамов

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Церемония открытия третьего международного аэропорта Азербайджана на освобожденных территориях ожидается в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Важный вопрос для нас - восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев. Этот процесс идет активно. Я проинформировал уважаемого представителя ЕС о масштабных строительных работах, строительстве новых городов, поселков, двух международных аэропортов, а инагурация третьего ожидается вскоре",- сказал он.

Байрамов подчеркнул, что мины по-прежнему остаются самой серьёзной угрозой на освобожденных территориях. Несмотря на масштабные усилия и ресурсы, направленные на разминирование, опасность остаётся значительной.

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