Церемония открытия третьего международного аэропорта Азербайджана на освобожденных территориях ожидается в ближайшее время - Байрамов

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия третьего международного аэропорта Азербайджана на освобожденных территориях ожидается в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Важный вопрос для нас - восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев. Этот процесс идет активно. Я проинформировал уважаемого представителя ЕС о масштабных строительных работах, строительстве новых городов, поселков, двух международных аэропортов, а инагурация третьего ожидается вскоре",- сказал он.

Байрамов подчеркнул, что мины по-прежнему остаются самой серьёзной угрозой на освобожденных территориях. Несмотря на масштабные усилия и ресурсы, направленные на разминирование, опасность остаётся значительной.