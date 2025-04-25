Названо число индивидуальных предпринимателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года в Азербайджане зарегистрировано более 1,4 миллиона индивидуальных предпринимателей.

Об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев на конференции "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане", сообщает Trend.

По его словам, в стране также действуют свыше 212 тысяч субъектов предпринимательства со статусом юридических лиц, что на 7,1 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Особенно динамично развивается предпринимательская активность в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", – отметил он.

М.Мусаев подчеркнул значимость механизмов, созданных для оперативного решения вопросов бизнеса.

"Одним из эффективных инструментов взаимодействия с государственными структурами стали Советы по сотрудничеству. На сегодняшний день Конфедерация поддерживает такие советы с Государственной налоговой службой, Центральным банком Азербайджана и Государственным таможенным комитетом при Министерстве экономики. Эти платформы играют ключевую роль в решении вопросов, поднимаемых предпринимателями, и являются одним из самых действенных механизмов государственно-частного диалога", - сказал он.

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