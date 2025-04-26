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ВТО опубликовала прогноз по росту ВВП стран СНГ на 2025–2026 годы

Экономика Материалы 26 апреля 2025 06:24 (UTC +04:00)
ВТО опубликовала прогноз по росту ВВП стран СНГ на 2025–2026 годы

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает замедления темпов экономического роста в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) в ближайшие два года, сообщает Trend.

Согласно последнему прогнозу ВТО, рост ВВП стран СНГ по рыночным обменным курсам в 2025 году составит 2,2% в базовом сценарии и 2,3% в скорректированном. В 2026 году ожидается дальнейшее замедление до 1,8% по обоим сценариям.

Для сравнения, в 2023 году рост ВВП составил 3,9%, а в 2024 году достиг 4,3%.

В начале года экономисты ВТО прогнозировали продолжение роста мировой торговли в 2025 и 2026 годах, при этом объёмы торговли товарами должны были расти параллельно с ВВП, а торговля коммерческими услугами — опережать этот рост. Однако рост количества новых тарифных мер, объявленных и введённых с января, заставил пересмотреть прогнозы.

С учётом влияния новых пошлин и повышенной неопределённости в торговой политике, ВТО теперь прогнозирует сокращение объёма торговли товарами на 0,2% в 2025 году — по сравнению с ростом на 2,9% в 2024-м. В 2026 году ожидается восстановление до 2,5% на фоне ослабления глобального спроса. Торговля коммерческими услугами, по оценкам, замедлится до 4% в текущем году после роста на 6,8% в прошлом году, а в 2026 году вновь ускорится до 4,1%.

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