"Ghalam Kazakhstan" нацелен на создание совместной спутниковой системы тюркских государств - директор

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Казахстане мы выступили с инициативой по налаживанию партнерства в космической отрасли с центральноазиатскими и тюркоязычными странами.

Об этом сказал директор проекта "Ghalam Kazakhstan" Берик Зумазанов, выступая сегодня на конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference (STC2025) в Баку, сообщает Trend.

"Мы открыты для сотрудничества и планируем использовать многие спутниковые технологии в будущем. Наша компания добилась прогресса в создании ряда компьютерных подсистем в области космических технологий. Также мы работаем над проектами в области наземных станций, спутниковых, оптических технологий.

В прошлом году мы выступили с данной инициативой в нашей стране, чтобы наладить такое партнерство со странами Центральной Азии и тюркоязычными странами. То есть мы вместе нацелены на создание спутниковой системы тюркских государств. В связи с этим был подписан меморандум. Это дает возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами.

"Агентство "Узбеккосмос" уже выразило готовность к сотрудничеству в этом направлении. Мы очень заинтересованы в совместных исследованиях с другими странами по исследованию Луны. В соответствии с этим мы намерены разработать совместный проект телескопа. Из текущих проектов отметим, что мы подготовили пилотный оптический проект. Мы тесно сотрудничаем с польской компанией в этой области. В настоящее время мы завершаем работу над этим проектом. В ближайшее время планируем провести испытания", - сказал директор проекта.

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