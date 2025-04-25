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Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ - Феридун Синирлиоглу

Политика Материалы 25 апреля 2025 15:22 (UTC +04:00)
Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ - Феридун Синирлиоглу

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 25 апреля генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Поздравив с достигнутыми результатами в согласовании текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что ведутся обсуждения по нормализации отношений между двумя странами.

Гость коснулся проектов сотрудничества, реализуемых ОБСЕ с Азербайджаном.

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