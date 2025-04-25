Баку примет учредительную конференцию Платформы НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - В преддверии учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга, которая состоится 28-29 апреля в Баку, сегодня в офисе Азербайджанского Национального форума НПО прошел брифинг.

Как сообщает в пятницу Trend, председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли заявил, что 28 апреля гражданское общество Глобального Юга, охватывающее широкую географию Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, а также две трети стран мира, станет свидетелем значимого события.

"Впервые в истории планируется учреждение Платформы НПО Глобального Юга. Для нас является честью и гордостью то, что инициатором этой платформы выступает гражданское общество Азербайджана",- отметил он.

Он напомнил, что Национальный форум НПО Азербайджана объявил о необходимости создания Платформы НПО Глобального Юга во время международной конференции "Развитие климатической деятельности посредством сотрудничества Юг–Юг: роль НПО", которая состоялась 15 ноября 2024 года в рамках COP29 и была посвящена НПО стран Движения неприсоединения. Инициатива получила широкую международную поддержку и была одобрена организациями почти из 140 стран.

Коалиция НПО COP29, 84 процента членов которой представляют гражданские общества развивающихся стран, также поддержала эту инициативу. В конце прошлого года Коалиция официально предложила создать Платформу НПО Глобального Юга и обратилась к Национальному форуму НПО Азербайджана с просьбой возглавить процесс ее формирования.

"Мы выражаем благодарность Агентству государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики за реальную помощь в реализации этой глобальной инициативы. Агентство положительно отнеслось ко всем нашим обращениям. Руководители ведущих НПО из более чем 110 стран приняли наше приглашение и прибудут в Баку. Это настоящая мобилизация гражданского общества — как для Глобального Юга, так и для Азербайджана. Мы продемонстрируем солидарность и объединим усилия", — подчеркнул Р.Искендерли.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева сказала, что Платформа НПО Глобального Юга является ещё одним новшеством, которое COP29 привнесла в жизнь страны.

"Эта инициатива была выдвинута в рамках COP29. Мы гордимся тем, что НПО Азербайджана впервые получили такую глобальную поддержку. Активная деятельность нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения, выдвинутые ею инициативы в целях формирования нового и справедливого мирового порядка, а также “Бакинский прорыв” на COP29 вызвали большое уважение к Азербайджану со стороны стран Глобального Юга",- отметила она.

По ее словам, НПО Азербайджана в рамках этой платформы установят новые связи с организациями из стран Глобального Юга и углубят сотрудничество, что станет новым этапом в развитии гражданского общества страны.

Заместитель председателя общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан" Надима Рагимли подчеркнула, что учреждение Платформы НПО Глобального Юга в Баку свидетельствует о том, что Азербайджан играет роль успешного посредника и моста между Глобальным Севером и Югом.

Отметим, что учредительная конференция платформы пройдет 28-29 апреля в Бакинском конгресс-центре. Двухдневный форум под названием "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" будет включать выступления ведущих НПО со всего мира, глобальные дискуссии и акцент на значимости исторических "Бандунгских принципов", принятых в Индонезии 70 лет назад. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, способствуют формированию справедливого мирового порядка, поддерживают уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, обеспечивают равенство народов и призывают к укреплению взаимных интересов, сотрудничеству и экономическому процветанию.

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