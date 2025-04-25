AZAL открывает прямые рейсы из Баку в индийский Ахмадабад

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять географию полетов. С июля авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных рейсов из Баку в один из крупнейших городов Индии — Ахмадабад, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на AZAL.

Первый рейс состоится 4 июля, полеты по маршруту Баку–Ахмадабад–Баку будут осуществляться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ахмадабад — город с богатым историческим наследием и яркой современной жизнью. Его старая часть представляет собой уникальное сочетание архитектуры, культуры и религиозных традиций. А новая часть города удивляет современными небоскребами, торговыми центрами и динамичной инфраструктурой.

Отметим, что AZAL выполняет регулярные рейсы в индийские города Мумбаи и Нью-Дели. Так, по маршруту Баку-Мумбаи-Баку рейсы осуществляются 4 раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 16 июня рейсы в этом направлении будут выполняться ежедневно.

Также из Баку в Нью-Дели рейсы осуществляются 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.