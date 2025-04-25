Строительство нового НПЗ в Грузии повысит конкурентоспособность страны на рынке - Energo Trade

БАКУ /Trend/ - Грузия усиливает свои позиции на региональном энергетическом рынке благодаря строительству нового нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный партнер компании Energo Trade по Центральной Азии и Кавказу Парвиз Мамедов, выступая на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти в Баку.

В своем выступлении он отметил, что выгодное географическое положение Грузии и наличие морских портов на Черном море значительно повышают конкурентоспособность страны и ее энергетическую самообеспеченность. По его словам, грузинский рынок менее уязвим к колебаниям валютных курсов, так как импорт нефтепродуктов осуществляется за доллары. Однако курс национальной валюты все же влияет на конечную стоимость топлива внутри страны.

П.Мамедов подчеркнул, что развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры Грузии будет способствовать укреплению её энергетической независимости. Он также сообщил, что в районе Супса, рядом с терминалом Кулеви, ведется строительство первого крупного современного нефтеперерабатывающего завода с начальной мощностью 1,1 миллиона тонн в год, с перспективой увеличения объемов.

По его мнению, завершение строительства этого завода может стать ключевым моментом для грузинского топливного рынка. "Запуск ожидается к концу текущего года, несмотря на заявления владельцев о более раннем старте. Именно тогда мы сможем наблюдать серьезные изменения в структуре поставок и формировании цен на нефтепродукты внутри страны", — отметил он.

Грузия ежегодно потребляет около 650–670 тысяч тонн бензина, 620–650 тысяч тонн дизельного топлива и до 150 тысяч тонн авиакеросина. С запуском нового завода эти показатели могут существенно измениться в сторону большей внутренней переработки.