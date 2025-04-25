Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Необходимо расширить сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере разминирования - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 25 апреля 2025 13:38 (UTC +04:00)
Необходимо расширить сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере разминирования - Джейхун Байрамов

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Необходимо расширить сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере разминирования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Другой важный вопрос для нас - восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев. Этот процесс идет активно. Я проинформировал уважаемого представителя ЕС о масштабных строительных работах, строительстве новых городов, поселков, двух международных аэропортов, а инаугурация третьего ожидается вскоре. Но самой серьезной проблемой остаются мины", - сказал он.

По его словам, между ЕС и Азербайджаном уже есть сотрудничество сфере борьбы с угрозой мин.

"Мы считаем, что необходимо его расширить и реализовать крупные совместные проекты. Это в интересах нашей страны, и мы надеемся на дальнейшее взаимодействие", - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости