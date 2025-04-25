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Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)

Политика Материалы 25 апреля 2025 20:18 (UTC +04:00)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 25 апреля в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в международном аэропорту Рима делегацию встречали посол Азербайджана в Святом Престоле Ильгар Мухтаров, посол страны в Италии Рашад Асланов и официальные лица Ватикана.

Председатель Милли Меджлиса примет участие в траурной церемонии, которая состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля, а также в церемонии прощания с Папой Римским.

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Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Азербайджанская делегация прибыла в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
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