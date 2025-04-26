Золотые монеты в Иране подорожали

БАКУ /Trend/ - 21 апреля в Иране 1 золотая монета Бахар-е-Азади (Bahar Azadi coin) нового образца (чеканится с 1991 года) была продана за 749 миллионов риалов (около 1292 долларов США).

Как сообщает Trend, об этом говорится на информационном портале Иранской ювелирной ассоциации (Iran Jewellery Association).

20 апреля на иранском рынке эта золотая монета была продана примерно за 735 миллионов риалов (около 1268 долларов).

Отметим, что 31 мая 2024 года Центральный банк Ирана перешел на систему плавающего обменного курса в отношении иностранной валюты.

Одна золотая монета Бахар-е-Азади старого образца была продана за 699 миллионов риалов (около 1206 долларов).

Золотая монета номиналом вполовину была продана примерно за 456 миллионов риалов (около 786 долларов), а номиналом в четверть - за 255 миллионов риалов (около 440 долларов).

1 грамм 18-каратного чистого золота был продан за 67,3 миллиона риалов (около 116 долларов США).

Отметим, что в период после победы Исламской революции в Иране (1979 г.) Центральный банк Ирана чеканит золотые монеты под названием Бахар-е-Азади. Золотые монеты старого образца выпускались с 1979 по 1991 годы.