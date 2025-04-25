Афганистан утратил статус премиального рынка для российских нефтепродуктов - эксперт
"Афганистан больше не является ключевым рынком для российских нефтепродуктов", - заявил генеральный партнер компании Energo Trade по Центральной Азии и Кавказу Парвиз Мамедов.
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