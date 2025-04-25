Технические различия в топливе усложняют экспорт на европейский рынок - эксперт SGS

БАКУ /Trend/ - Несоответствие стандартов топлива может стать причиной серьезных разногласий на международных рынках.

Как сообщает Trend, об этом сказала управляющая лабораторией компании SGS Диляра Тагиева, выступая на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме по торговле и логистике нефти, который проходит в Баку.

По ее словам, многие участники рынка хорошо ориентируются в существующих технических условиях и стандартах, действующих на постсоветском пространстве. Эти нормы, хоть и не самые жесткие, позволяют эффективно использовать топливо внутри стран региона.

"Однако при выходе на международные рынки, особенно в Европу, необходимо учитывать более высокие требования. В частности, европейские стандарты для бункерного топлива включают больше параметров, отличаются более строгими нормативами качества и иными методами лабораторного анализа", - сказала она.