Назван объем производства на одном из НПЗ иранской компании "Южный Парс"

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) на 8-м нефтеперерабатывающем заводе иранской газовой компании Южный Парс было переработано и передано в газовую сеть страны более 17 миллиардов кубометров газа.

По информации Trend, об этом сообщил местным СМИ директор 8-го нефтеперерабатывающего завода иранской газовой компании Южный Парс Хади Чабок.

По его словам, на 8-м перерабатывающем заводе также было произведено более 19 миллионов баррелей газового конденсата.

Чабок отметил, что в прошлом году на 8-м перерабатывающем заводе было произведено 48 тысяч тонн бутана, 630 тысяч тонн пропана и 353 тысячи тонн этана.

Представитель компании отметил, что на 8-м перерабатывающем заводе в текущем году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) будут предприняты все усилия для увеличения производства.

Следует отметить, что газ с 20-й и 21-й фаз газового месторождения Южный Парс (Северный купол в Катаре), совместного газового месторождения Ирана с Катаром, перерабатывается на 8-м нефтеперерабатывающем заводе иранской газовой компании Южный Парс. Этот завод может ежедневно производить 50 миллионов кубометров малосернистого газа, 75 тысяч баррелей газового конденсата, 400 тонн серы, 1,05 миллиона тонн сжиженного природного газа (СНГ), 1 миллион тонн этана в год.

Газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.